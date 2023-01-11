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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستثمري المشروعات : تثبيت الفائدة 11% نسبة عادلة والدولة تتحمل الفارق

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

أكد علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع الصناعة فى الفترة الماضية كان يعانى بعض المشكلات، منها عدم عدم توافر مستلزمات الإنتاج، والإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئولية، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه بعد التواصل مع رئيس الوزراء، كان التدخل السريع، من أجل إنقاذ الصناعة.

ولفت إلى أن اليوم كان هناك اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، وأنه تم تثبيت الفائدة على 11% وهذه النسبة عادلة والدولة تتحمل الفارق.

وأشار إلى أن الفائدة عندما تكون 18%، يكون هناك مشكلات كثيرة، وأن هناك نواية لـ دعم القطاع الصناعى من خلال المبادرات، وأن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الإنتاجي ستؤدي إلى انتعاش السوق الصناعية.

 

الصناعة إتحاد مستثمري المشروعات المشروعات الصغيرة أحمد موسى رئيس الوزراء

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