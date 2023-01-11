عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحالف الوطنى: نقدم الخدمات للمزارعين بتخفيضات تصل لـ 50% |فيديو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

أكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطنى يركز على الأسر الأكثر احتياجا وفئات “القادرون باختلاف” وتكافل وكرامة. 

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن التحالف يدعم المزارعين، ويتم توفير الأسمدة، و المبيدات، و يحصل على الإرشاد الزراعي، ويتم شراء المحصول.

ولفت إلى أن التحالف يقدم الخدمات للمزارعين بتخفيضات تصل لـ 50%، وأن التحالف يقدم خدمات تنمية المشروعات.

وأشار إلى أن ما تتعرض له البلاد، بسبب ما يحدث فى الخارج، معلقًا :" مصر لم تدخل حروبًا، ولكن تتأثر بما يحدث فى الخارج".

 

الأهلى التحالف الوطني تكافل و كرامة قناة صدي البلد المشروعات الإرشاد الزراعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

تخفيف الأعباء عن المواطن.. تحركات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة الأزمات العالمية

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اِعرف مرتبك هيبقى كام من بكره

ترشيحاتنا

علامات الساعة .. إذا ظهر خمسة رجال فاعلم أنك في آخر الزمان؟

اليوم.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق والقرى في كفر الشيخ

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 12 يناير 2023 : تقابل حب حياتك

المعارض الروسي نافالني يؤكد أنه مريض ومحروم من الرعاية في سجنه.. تفاصيل

مانشستر سيتي خارج البطولة.. ساوثهامبتون ونوتنجهام فورست لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

بريطاني ينقذ مقيمين سعوديين من خداع الشرطة في إنجلترا |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بياع روبابيكيا وبطل كمال أجسام.. شاب يثير ضجة على السوشيال ميديا

أهمها السمك.. 5 أطعمة تحتوي على فيتامين د

ماذا يفعل قشر الرمان للشعر؟ تعرف على الفوائد

يُعتقد أنه فرعون موسى.. الكشف عن وجه الفرعون المصري «الوسيم» رمسيس الثاني|شاهد

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ