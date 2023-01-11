التحالف الوطنى: نقدم الخدمات للمزارعين بتخفيضات تصل لـ 50% |فيديو

أكد طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطنى يركز على الأسر الأكثر احتياجا وفئات “القادرون باختلاف” وتكافل وكرامة.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن التحالف يدعم المزارعين، ويتم توفير الأسمدة، و المبيدات، و يحصل على الإرشاد الزراعي، ويتم شراء المحصول.

ولفت إلى أن التحالف يقدم الخدمات للمزارعين بتخفيضات تصل لـ 50%، وأن التحالف يقدم خدمات تنمية المشروعات.

وأشار إلى أن ما تتعرض له البلاد، بسبب ما يحدث فى الخارج، معلقًا :" مصر لم تدخل حروبًا، ولكن تتأثر بما يحدث فى الخارج".