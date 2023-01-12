وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال كنترول الشهادة الإعدادية.. صور

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، الأعمال الجارية بكنترول الشهادة الإعدادية العامة بمدرسة الوحدة العربية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استعداداً لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الثالث الإعدادي.



جاء ذلك بحضور هاني حمدان، مدير غرفة عمليات بالمديرية، وجلال فوزي رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية.



وستبدأ أعمال الامتحانات يوم السبت 21 يناير الجاري، بأداء الطلاب لامتحان مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ويوم الأحد 22 يناير مادة العلوم ومادة الجبر، ويوم الإثنين 23 يناير مادة الهندسة ومادة الحاسب الآلي، ويوم الثلاثاء 24 يناير، امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتربية فنية، ويوم الأربعاء دراسات اجتماعية.



ووجه تعليم كفر الشيخ بالدقة في إنجاز الأعمال وسرعة إرسال أرقام الجلوس للطلاب، مؤكد أن 63 ألفاً و200 طالب وطالبة سيؤدون الامتحان في 334 لجنة امتحانية بثلاثة قطاعات، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية هو 175 طالباً.