مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن صندوق الاستثمار في الذهب موجود في عدة دول، لافتا إلى أن مصر ليست أول دولة تقوم بعمل هذا الصندوق.



وأضاف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"،: "الاستثمار في الذهب هو من أنجح الأوعية الاستثمارية بجانب البنوك والعقارات.



وأوضح أن صندوق الاستثمار في الذهب يستهدف تحفيز المستثمرين على شراء عدد من الجرامات بالأسهم وإدارة الصندوق تقوم باستثمار هذا الذهب وتشغيله لتحقيق عوائد مالية جيدة بغض النظر على الارتفاع في أسعار الذهب عالميًا.

وتابع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن أحد البنوك السويسرية العالمية توقع تخطي سعر أوقية الذهب في 2023 حاجز 3 آلاف دولار، لكني أتوقع أنه لن يتخطى 2500 دولار للأوقية.

روحوا اشتروا بسرعة



ومن ناحية أخرى، أشار نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن جرام الذهب في مصر عيار 21 سلعة حساسة، ويتأثر بحالة السلم والحرب، وسعر البترول، وكل المواقف الدولية.

وأوضح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن الذهب قابل للصعود عالميا، وبالتالي يتأثر السوق المصري، ويرتفع أسعار الذهب وخاصة جرام الذهب في مصر عيار 21.

ووجه نصيحة للمواطنين قائلا: "أنصح المقبلين على الزواج بشراء الذهب، لأنه قابل للزيادة، وأقول لهم "روحوا اشتروا بسرعة".

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 2086 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب الذهب عيار 22، 1912 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب الذهب عيار 21، 1825 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب الذهب عيار 18، 1564 جنيها.