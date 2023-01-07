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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

الذهب
الذهب

قال نادي نجيب، ،سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن  سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 زاد بمعدل 125 جنيه في الجرام، وكان سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 بمبلغ 1660، وحاليا أصبح 1785، وكل الأعيرة زادت أيضا.

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الذهب يستقر في ختام تعاملات اليوم في محلات الصاغة

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هل تنخفض أسعار الذهب بعد طرح شهادات الـ 25%؟.. الشعبة تجيب

وأضاف نادي نجيب، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، أن من يستثمر في الذهب مستمر، لأنة مقتنع بالاستثمار في الذهب، والذهب ملاذ أمن، ويمكن البيع والشراء في أي لحظة، ويحقق أرباح سريعة. 

ونصح المواطنين قائلا من لديه ذهب في المنزل لا يوجد له أي أهمية انصحه أن يذهب لبيعه، وشراء شهادات من البنوك بفائدة مرتفعة ومغرية ووصلت لـ 25%.
 

الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب البيع

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