مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

قال نادي نجيب، ،سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 زاد بمعدل 125 جنيه في الجرام، وكان سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 بمبلغ 1660، وحاليا أصبح 1785، وكل الأعيرة زادت أيضا.

وأضاف نادي نجيب، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم، أن من يستثمر في الذهب مستمر، لأنة مقتنع بالاستثمار في الذهب، والذهب ملاذ أمن، ويمكن البيع والشراء في أي لحظة، ويحقق أرباح سريعة.

ونصح المواطنين قائلا من لديه ذهب في المنزل لا يوجد له أي أهمية انصحه أن يذهب لبيعه، وشراء شهادات من البنوك بفائدة مرتفعة ومغرية ووصلت لـ 25%.

