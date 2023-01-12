فرقة Elite.. رقصات روسيا الشعبية تبهر جمهور القاهرة

نظم البيت الروسي بالقاهرة بالتعاون مع فرقة Elite الروسية بقيادة يلينا ماليكوفا من مدينة الغردقة احتفالية عيد الميلاد المجيد بحضور ممثلي الجالية الروسية بالغردقة.

ضم برنامج الاحتفالية استعراضات وأغاني من الفلكور الروسي، والرقصات الشعبية، والتابلوهات الاستعراضية بأداء مبهر حاز اعجاب الحضور، و تم تقديم عرض مسرحي موسيقي.

ومن جانبه أشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر إلي أن الفرق الفنية الروسية المقيمة في الغردقة أصبحت هي القوي الناعمة للثقافة الروسية في مصر، حيث تشاركنا الأنشطة المختلفة سواء التي تنظم داخل البيت الروسي أو في المهرجانات التي تنظم من قبل وزارة الثقافة المصرية أو مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد جاتين أن المستوي الفني الذي وصلت إليه الفرق الروسية بالغردقة أصبح يؤهلنا لتقديم الفنون الروسية في المهرجانات المتنوعة.

فيما عبرت يلينا ماليكوفا المدير الفني لفرقة Elite عن سعادتها بتلقي الدعوة من مراد جاتين لتقديم هذا العرض الفني بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي المدينة المبهرة التي يسعدنا زيارتها والعرض أمام جمهورها الذواق وزيارة معالمها التاريخية، وسوف يسعدنا تلبية أي دعوة للعرض في القاهرة.

وفي الختام قام مراد جاتين بتكريم يلينا ماليكوفا مؤكدا مواصلة التعاون مع فرقة Elite المتميزة بالأداء الرفيع والموسيقي الشعبية والفلكلور الروسي والأزياء الروسية، مؤكدا أن فرقة Elite قادرة على تمثيل الثقافة الروسية في المهرجانات المصرية القادمة.