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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحذاء فوشيا غريب.. شاهد| إطلالة دنيا بطمة على انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة دنيا بطمة، صوراً لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بفستان أسود انيق، يبرز جمالها، مع حذاء وشنطة من اللون الفوشيا الفاتح، وعلق الجمهور عن ضخامة الحذاء.

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في أحدث جلسة تصوير.. دنيا بطمة تطل على جمهورها بالأسود

أحدث أعمال دنيا بطمة

أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.


وقدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة أغنية تحمل عنوان "حب المصالح"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي.

 
وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د. إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

جلسة تصوير اعمال دنيا بطمة دنيا بطمة

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