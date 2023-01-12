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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من تويتر بشأن تسريب بيانات المستخدمين

صدى البلد

نشرت شركة تويتر الأمريكية، بيانًا قالت فيه إنه  لا يوجد دليل على أن البيانات التي بيعت في الآونة الأخيرة عبر الإنترنت سُربت من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة الشركة.

وكانت الشركة قالت إن بيانات 5.4 مليون حساب تعرضت للاختراق بسبب خلل اكتشفته أوائل العام الماضي، قبل أن تصلحه وتكشف عنه خلال الصيف.

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وقال موقع تويتر في منشور على مدونة إن 600 مليون من بيانات المستخدمين الأخرى "لا يمكن ربطها بالحادثة التي تم الإبلاغ عنها سابقا، ولا بأي حادثة جديدة".

وأضاف: "لا يوجد دليل على أن البيانات التي بيعت عبر الإنترنت تسنى الحصول عليها من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة تويتر. من المحتمل أن تكون البيانات عبارة عن مجموعة من البيانات المتاحة بالفعل للجمهور على الإنترنت من خلال مصادر مختلفة".

وأخبرت شركة وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمين في أغسطس من العام الماضي بأن ثغرة في النظام كشفت عن حسابات مستخدمين على تويتر من خلال إرسال عنوان بريدهم الإلكتروني أو رقم هاتفهم بعد أن علمت الشركة بذلك قبل أشهر.

وفي يسمبر، زعمت تقارير إعلامية أن شخصا ما أمكنه الوصول إلى أكثر من 400 مليون بريد إلكتروني وأرقام هواتف لمستخدمين مرتبطين بتويتر، وأن البيانات قد سُربت من خلال الثغرة الأمنية نفسها التي اكتُشفت في يناير 2022.

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وكتب ألون جال الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني الإسرائيلية هدسون روك على موقع لينكدإن، الأربعاء، إن الاختراق "سيؤدي للأسف إلى الكثير من عمليات القرصنة والتصيد المستهدفة وسرقة معلومات حساسة".

ووصفها بأنها "واحدة من أكبر حالات التسريب التي رأيتها"،

هذا التسريب يعتبر الثاني من بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة، فقد تم تسريب بيانات 400 مليون حساب في وقت سابق، لذلك يواجه المالك الجديد معضلة كبيرة، لأن هذه التسريبات تهدد مستقبل المنصة وتؤثر في الثقة بها، مما يجعلها عاجزة عن تحقيق أية أرباح مستقبلاً، بسبب المنافسة الشرسة من بقية المنصات.

تكنولوجيا ماسك شركات التكنولوجيا تويتر Twitter وسائل التواصل الإجتماعي تسريب بيانات

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