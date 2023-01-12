استشاري باطنة: 3 إجراءات أساسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بعين شمس سابقا، عن 3 إجراءات أساسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، كانت الصحة العالمية نصحت بها.

وقال "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الصحة العالمية نجحت في اختصار مواجهة الوباء في 3 كلمات هي “العلم والمراقبة والمسؤولية”.

وأضاف أن العلم بالفعل، ومن خلال البحث والدراسة والتطبيق العملي، نجح في دراسة فيروس كورونا وكافة متحوراته، وبالتالي نجح في الكشف عن طرق مواجهته والحد من انتشاره.

وأكد أن المراقبة أيضًا نقطة في غاية الأهمية، حيث الإعلان بشفافية تامة عن كافة الأرقام المتعلقة بمصابي كورونا، وبالتالي معرفة بؤر انتشار الفيروس ومن ثم التعامل معها.

وتابع أنه فيما يتعلق بالمسئولية فإنها مشتركة بين المواطن والقطاع الصحي والدول، إذ إنه بالتعاون بينها يتم الحد من انتشار الوباء ومواجهته.

وشدد على أن المواطن عليه أن يتحمل مسؤولية حماية نفسه قدر المستطاع من الفيروس، ومن ثم يأتي دور القطاع الطبي في التعامل مع الحالات وعلاجها، أما الدولة فعليها أن توفر كل ما يحتاج إليه القطاع الطبي والمواطن لمواجهة الفيروس.