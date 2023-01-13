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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 13 يناير 2023 : حب وفلوس

برج الحوت اليوم
برج الحوت اليوم

في كل مرة يقع فيها رجل برج الحوت في الحب، يظن أنه وجد حب حياته، تختلف كل علاقة في حياته كثيرًا عن سابقتها، وكل منها تمثل درسًا مهمًا في الحب، طبيعته العفوية المتغيرة ستجعله يطير عالياً ويعيش قصة حب حتى لا يكون هناك شيء يسعد به. 

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 13 يناير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 13 يناير 2023

تقول التوقعات الفلكية اليومية، يبدو أن الأسرة والتوقعات الصحية للحوت إيجابية للغاية اليوم، قد تكون خطط السفر مثمرة اليوم، قد يظل المال والرومانسية متوازنين طوال اليوم، قد يؤدي بيع أو شراء العقارات إلى تحقيق أرباح جيدة اليوم.

توقعات برج الحوت على الصعيد المهني

كن حذرًا في الطريقة التي تتعامل بها مع العمل اليوم فقد تواجه خطابًا احترافيًا، يمكنك التنقل حوله من خلال البحث عن حلول له والعمل عليه كفريق، إذا كنت تعمل في شركة ناشئة، فقد تواجه أكثر من قدر منتظم من العمل والذي يمكن التعامل معه بعقلية واضحة وهادئة وسير عمل منظم.

‏توقعات برج الحوت صحيا

تبدو الآفاق الصحية للحوت إيجابية اليوم، إذا كان لديك اختبار طبي، فقد يعود بنتائج إيجابية، إذا كنت تتمتع باللياقة البدنية، فقد تتلقى صحتك دفعة، وقد يؤتي عملك الجاد ثماره.

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد تواجه الاستقرار في حياتك العاطفية، قد لا تواجه مواقف معاكسة ومعقدة اليوم، إذا كان لديك صديقة أو صديق فقد يكون اليوم يومًا جيدًا للاقتراح لهما لنقل علاقتكما إلى المرحلة التالية.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

يمكن أن تكون المكاسب والأرباح لك في عدد من الأشكال اليوم، لن تواجه أي مشكلة على الإطلاق في حل مشاكلك المالية المستمرة، ومع ذلك، لا ينبغي عليك التخلي عن أموالك لشخص لديك شكوك بشأنه. 

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