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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 12 يناير 2023 : بشرى سارة للزوجين

برج الحوت اليوم
برج الحوت اليوم

في كل مرة يقع فيها رجل برج الحوت في الحب، يظن أنه وجد حب حياته، تختلف كل علاقة في حياته كثيرًا عن سابقتها، وكل منها تمثل درسًا مهمًا في الحب، طبيعته العفوية المتغيرة ستجعله يطير عالياً ويعيش قصة حب حتى لا يكون هناك شيء يسعد به. 

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الخميس 12 يناير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الخميس 12 يناير 2023

قد تكون مهملاً قليلاً بشأن الكثير من الأشياء اليوم، تقول التوقعات الفلكية اليومية، يمكنك وضع ضغط إضافي على عقلك عن طريق تأجيل الأمور، يوصى بشدة بأخذ زمام المبادرة لإنجاز الأمور في أسرع وقت ممكن، يمكن أن يكون ضمان معرفة أن موارد المرء المالية آمنة عبئًا كبيرًا على أكتافه، سوف تبذل جهدًا صادقًا للحفاظ على الانسجام في منزلك.

توقعات برج الحوت على الصعيد المهني

من المحتمل ألا تتحرك الأمور بسرعة كبيرة اليوم، من أجل إكمال عملك في الموعد المحدد، قد تضطر إلى قضاء بعض الساعات الإضافية.

‏توقعات برج الحوت صحيا

تجنب الذهاب لفترة طويلة دون تناول الطعام ؛ يمكن أن يؤدي القيام بذلك خلال ساعات العمل إلى استنزاف طاقتك وإبطاء تقدمك.

توقعات برج الحوت عاطفيا

هناك فرصة جيدة اليوم ستكون فرصة لا تنسى للأزواج، تقدم العديد من الفرص الرائعة للنمو والإثراء نفسها لمن هم عازبون، عضو جديد في العائلة في طريقه للأزواج السعداء.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

يمكن أن تكون المكاسب والأرباح لك في عدد من الأشكال اليوم، لن تواجه أي مشكلة على الإطلاق في حل مشاكلك المالية المستمرة، ومع ذلك، لا ينبغي عليك التخلي عن أموالك لشخص لديك شكوك بشأنه. 

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