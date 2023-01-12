تويتر تقر بالفضيحة.. بيع بيانات ملايين المستخدمين| تفاصيل

عرضت فضائية العربية تقريراً إقرار تويتر بفضيحة بيع بيانات ملايين المستخدمين.

أكد التقرير، أنه بعد تحقيق داخلي أجرته "توتير"، أقرت الشركة أنه قد بيع بيانات لملايين من مستخدمي منصة تويتر، وذلك عبر الإنترنت من خلال مصادر متعددة، و لكنها نفت في بيان أن تكون البيانات قد سربت من خلال استغلال ثغرة أمنية بأنظمة الشركة.

تداول بيانات لـ600 مليون مستخدم



وأضاف التقرير، أن تويتر بعدما كانت قالت إن بيانات 5.4 مليون حساب تعرضت للأختراق إثر خلل أوائل العام الماضي، وذلك عبر إرسال رقم هاتفهم أو بريدهم الإلكتروني، قبل أن تصلحه و تكشف عنه خلال الصيف.



وأشار التقرير إلى، أنه تداول بيانات أخرى لمستخدمين، بلغ عددها نحو 600 مليون، وعقبت شركة تويتر:"لا يوجد دليل على أن البيانات التي بيعت عبر الانترنت تسنى الحصول عليها عبر استغلال ثغرة أمنية بأنظمة توتير. من المحتمل أن تكون عبارة عن بيانات متاحة بالفعل للجمهور على الإنترنت من خلال مصادر مختلفة"

وأوضح التقرير، انه في يناير 2023 رصدت شركة تويتر محاولة بيع بيانات لـ200 مليون مستخدم،

.و ذلك دفعها لفتح تحقيق شامل حصلت فيه على تلك النتائج.