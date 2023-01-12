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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالإنفوجراف.. خدمات قدمتها مديريات قوى عاملة الأقصر وجنوب سيناء والمنوفية خلال ديسمبر

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديرية القوى 2022 بمحافظة الأقصر، ومديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، ومديرية القوى العاملة بالمنوفية، بشأن ما قدمته المديريات من خدمات للمواطنين خلال شهر ديسمبر 2022، في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات في جميع ملفات عملها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجاء في بيان صحفى للوزارة، اليوم الخميس، أن التقرير الأول الذى تلقته الوزارة من السيد السنجابى، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف 54 ألف جنيه لـ 20 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها ما بين رعاية اجتماعية وصحية، بواقع منح مولود جديد وزواج ووفاة أحد العمال، ومساهمة في إجراء عمليات جراحية صغرى، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 214 منشأة، و331 منشأة يعمل بها 1354 عاملاً من خلال مكاتب التفتيش العمالى، وأسفر عن تحرير 7 محاضر لمنشآت مخالفة، فضلاً عن عقد 9 ندوات للتوعية، واستخراج 529 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة الحرفة، بالإضافة إلى توفير 517 فرصة عمل منها 8 لذوى الهمم من أبناء المحافظة.

وفي التقرير الثانى، نوه أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 1000 فرصة عمل للشباب، منها 7 لذوى الهمم، والتفتيش على 246 منشاة بنظام الدورى والحملات، وبحث 6 شكاوى عمالية، وعقد 2 ندوة توعية، وكذلك التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 172 منشأة أسفر عن تحرير 46 محضراً لمنشآت مخالفة، فضلاً عن صرف 17 ألفاً و 665 جنيه لـ 17 عاملا من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، فضلاً عن استخراج 29 ترخيص عمل لأجانب من 11 جنسية مختلفة يعملون داخل المحافظة.

وعن التقرير الثالث، قال سعد عبد الحميد، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، إنه تم تشغيل 92 شابا منهم ذوو قدرات خاصة، واستخراج 2552 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، والتفتيش على 894 منشأة عمالياً، وأسفر عن تحرير 80 محضراً، وصرف 21 ألف جنيه لـ 10 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، فضلاً عن التفتيش على 341 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 14 محضراً و309 إنذارات للمنشآت المخالفة.

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