أول رد من روسيا على مقتل بريطاني في سوليدار

نفت السلطات الروسية، اليوم الخميس، معرفتها بمقتل بريطاني في سوليدار، مؤكدة أنها ستحقق في مقتله إذا طلبت لندن ذلك.

وقال رئيس مجموعة فاجنر الروسية إن قواته عثرت على جثة أحد البريطانيين الذين تم الإبلاغ عن فقدانهم في أوكرانيا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت مجموعة المرتزقة إنها عثرت على الجثة لكنها لم تذكر اسم البريطاني القتيل.وأضافوا أنهم عثروا على وثائق تخص الرجلين على جثة القتيل.

ونشرت صورة بجانب البيان تظهر جوازات سفر تحمل اسمي أندرو باجشو وكريستوفر باري ، وهما العاملان المفقودان.

كان كريستوفر باري، 28 عامًا، وأندرو باجشو، 48 عامًا، يعملان على إجلاء المدنيين في بعض أكثر المناطق التي مزقتها الحرب بالقرب من باخموت وكراماتورسك، وهما بلدتان في المنطقة الشرقية من دونيتسك التي كانت مسرحًا لقتال عنيف بين القوات المسلحة الأوكرانية والقوات المسلحة الروسية.

وجاء في بيان فاجنر: "اليوم عُثر على جثة أحدهم. وتم العثور على وثائق لكل من البريطانيين معه". ولم تذكر تفاصيل عن مكان العثور على الجثة.

وقالت الشرطة الأوكرانية، الإثنين ، إنها تبحث عن الاثنين اللذين فقدا الأسبوع الماضي.

وشوهدوا آخر مرة وهم يغادرون مدينة كراماتورسك متجهين إلى سوليدار صباح الجمعة. وبعد انقطاع الاتصال بهم يوم السبت، تم الإبلاغ عن فقدهم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن ندعم أسر رجلين بريطانيين فقدا في أوكرانيا. نحن على علم بالتقارير الأخيرة ونحن على اتصال بالسلطات الأوكرانية".

وبعد اختفائهم، كتبت الشرطة الوطنية الأوكرانية في أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "في 7 يناير، حوالي الساعة 5:15 مساء، تلقت الوحدة المناوبة في قسم شرطة منطقة باخموت تقريرًا عن اختفاء متطوعين اثنين - من مواطني بريطانيا العظمى ، بعمر 28 و 48".

'من المعروف أنه في اليوم السابق ، 6 يناير ، الساعة الثامنة صباحًا ، غادر أندرو باجشو وكريستوفر باري كراماتورسك إلى سوليدار ، لكن الاتصال بهما انقطع.'