عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر: نسعى لتقديم أفضل خدمة للمواطن..ونعمل على رفع كفاءة المسارات السياحية

صدى البلد


تشهد محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات قومية لتطوير وإنشاء ورصف وتجميل الطرق بالمدن والقرى، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصري، ورفع كفاءة المسارات السياحية، والتأكيد على أن كافة مؤسسات الدولة تتكامل لتحسين جودة حياة المواطنين واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

قدم الشكر للشرطة.. مساعدة سائح ضل الطريق حال سفره إلى الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب


وفي هذا السياق، أوضحت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أن اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023، تضمنت تركيب بلاط الانترلوك في العديد من الطرق بمركز إسنا، حيث أشارت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الانترلوك بنسبة تنفيذ بلغت 100% بشارع الكنيسة الانجيلية، وشارع الصحة الشيمي ، و شارع الراعي بدءا من شارع البحر حتي شارع احمد عرابي.


وتابعت أنه جاري العمل في رصف شارع أرض اللواء من نهاية الخزان، وشارع جسر السيالة حتي مقام الشيخ فضيل، وشارع محلات الموبيليا من جسر السيالة حتي الاسطبل، وشارع كوبري الطوايع الجديد، وشارع الشيخ خليل عسكر، وشارع عبد الفتاح هميمي، والوصلة امام محطة 6، وشارع جنوب بنك الاسكندرية، وشارع شمال سرايا امين بك من شارع البحر "انترلوك"، وشارع شمال مسجد الشيخ هاشم بداية من شارع البحر "انترلوك".


وأيضاً جاري العمل في شارع جنوب مسجد الشيخ هاشم بداية من نهاية الرصف "انترلوك"، وشارع القيصرية بداية من بنزايون "انترلوك"، وشارع شمال جمعية "المحافظة علي القرآن" "انترلوك"، وشارع شمال محلات عثمان عبود "3 فلاحين" "انترلوك"، وشارع جنوب محلات باتا "انترلوك"، وشارع جنوب صيدلية كشك "انترلوك"، وشارع الجميل من الشيخ سعد حتي المكسر، وشارع الهداية من الشيخ سعد حتي المكسر، وشارع جامع ابو شريفة من جسر السيالة ، وشارع الجنينة بداية من بورسعيد، وشارع ورشة الحاج عبد العاطي حتي التأمينات، وشارع مدرسة صلاح الدين حتي مخزن محمد عباس.
وأشارت مدير مديرية الطرق والنقل، إلى أنه في مركز البياضية تم الانتهاء من رصف شارع النجوم ، وأعمال انترلوك بجزيرة المسار السياحي، واستكمال رصف المسار السياحي حتي المثلث ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100%.
وجاري العمل في رصف شارع الجزيرة، وشارع النجوم ، وشارع الشيخ حسن الدح، وشارع أحمد الذهبي من مسجد الذهبي حتي مجلس المدينة، وشارع الحواكم ، وشارع الشغايبة.

الأقصر محافظة الاقصر الخطة الاستثمارية بلاط الانترلوك شارع البحر مديرية الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض حاد في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

ترشيحاتنا

خصم 13 ألف جنيه على موبايل سوني الجبار Sony Xperia 1 IV  

اجتماع جديد لمجلس الأمن بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا.. هل ينهي الحرب أم يظل عاجزا؟

بنسبة 55.9%| ننشر أهم 5 دول مستوردة للرخام والجرانيت المصري بـ165 مليون دولار

روسيا: مقتل 230 جنديا أوكرانيا وإسقاط طائرة في دونيستك

الضحك والتفكير أثناء القيادة.. مخالفات رادار تثير الجدل| تعرف على حقيقتها

المؤبد لـ 7 متهمين والمشدد 15 عاما لـ3 آخرين في داعش بولاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب| انهيار ريم البارودي في جنازة والدها و«زينة» تساندها.. شاهد

الكوميديا تسيطر .. 5 أفلام تتنافس خلال موسم إجازة منتصف العام

10 أيام من نار يا زمالك.. حكاية أصعب 180 دقيقة في مسيرة فيريرا

سعر إطلالة نيرمين الفقي يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

فيديو

رسالة مرتضى لكهربا وموقف الأهلى من عمر كمال والبدري يعود لتدريب فريق مصري

أمطار غزيرة ورعدية .. وتعطيل الامتحانات ببعض المحافظات |تغطية خاصة

سعر الدولار في البنوك.. وتراجع كبير في الذهب

بعد تبرع ياسر جلال بـ3 ملايين جنيه.. نجوم رفعوا شعار «الفن من أجل مصر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ