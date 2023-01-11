رئيس جامعة الأقصر يشارك في اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بجلسة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، الذي ترأس الجلسة، وبحضور أعضاء المجلس.



بدأت الجلسة بترحيب الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، بالنواب أعضاء المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، موجهًا الشكر والتقدير، للأستاذ الدكتور محمد لطيف الأمين السابق للمجلس الأعلى للجامعات، عرفانًا بما قدمه خلال فترة توليه أمانة المجلس، كما هنأه بالمنصب الجديد، كرئيس تنفيذي للمجلس الصحي المصري.

وشهدت الجلسة عرض إنجازات الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية، ومتابعة تقارير الأنشطة الطلابية، وأنشطة التوعية، وجدول الأنشطة القمية، التي تقام على مستوى كل كلية، أو على مستوى الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة؛ أنه تمت مناقشة إقامة فعاليات: " اللقاء القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، سفراء النوايا الحسنة لذوي الإعاقة"، المقترح انعقادهما خلال مايو المقبل.