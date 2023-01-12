معظمهم طلاب.. ننشر أسماء 13 مصابا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بأسوان

شهدت أسوان اليوم الخميس، تصادم سيارتي ميكروباص مما أسفر عن إصابة 13 شخص، بينهم 10 طلاب كانوا قادمين من مدرسة.

وجاءت أسماء المصابين جراء الحادث: جنة ياسر عوض الله 11 سنة والتى أصيبت باشتباه كسر بالساعد الأيسر، ومعاذ محمود حجازي 11سنة والذى أصيب باشتباه كسر بالجمجمة، وجنة أحمد صابر 11 سنة والتى أصيبت باشتباه كسر بالساعد، ومريم أحمد حسين 11 سنة والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، ورقية محمود موسى 11سنة والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم.

حوادث متفرقة

كما تضمنت أسماء المصابين؛ مالك ياسر عبدالعليم 11 سنة والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، ورودينا محمود موسى 11 سنة والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، والزهراء محمد 11 سنة والتى أصيبت باشتباه كسر بالساق اليمني، والوجيا هاني كامل 11 سنة والتى أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، وأفرام جاد 13 سنة والذى أصيب باشتباه كسر بالساق.

وتضمنت قائمة المصابين أيضاً، شعبان جلال صديق 41 سنة والذى أصيب بجرح قطعي، وطه محمد أحمد 30 سنة والذى أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وبيشوى منصور سعيد 34 سن، والذى أصيب بإشتباه كسر بعظام الصدر.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين بالتحريات الأولية أن سيارات الميكروباص يستقلها طلاب تابعين لمدرستين بمدينة أسوان الجديدة، وأنه وقع أثناء عودتهم من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.