المؤبد لـ 7 متهمين والمشدد 15 عاما لـ3 آخرين في داعش بولاق

قضية داعش بولاق.. قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية إستئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد حماد، بحكمها على 1 متهما في القضية رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش بولاق".

المؤبد لـ 7 متهمين في داعش بولاق

و عاقبت المحكمة 7 متهمين بالسجن المؤبد عما أسند إليهم في تحقيقات قضية داعش بولاق، وبالسجن المشدد 15 عاما لـ 3 متهمين آخرين.

كما قضت المحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد ببراءة متهما في قضية داعش بولاق.

واتهمت النيابة المتهمين في قضية داعش بولاق بأنهم فى غضون الفترة من 2014 حتى 22 فبراير 2021، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثانى حتى العاشر لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر مولوا تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.