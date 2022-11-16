عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 11 متهما بـ"خلية داعش بولاق"

صدى البلد

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم برئاسة المستشار محمد حماد، محاكمة 11 متهما بالقضية رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش الوراق".
 

لعدم تعمدهما.. رفض طعن تغريم مسئولين سابقين بمديرية الصحة صرفا أدوية بالمجان

اللحظات الأخيرة فى حياة رجل الأعمال رؤوف غبور


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2014  حتى 22 فبراير 2021، تولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثانى حتى العاشر انضموا لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمين من السابع وحتي الحادي عشر مولوا تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.

خلية داعش بولاق خلية داعش داعش بولاق محكمة أمن الدولة العليا أمن الدولة العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفيروس المخلوي.. التعليم تعلن عن امتحان آخر شهر نوفمبر

الميكروباص كله نزل في أكياس سوداء.. 4 مجهولين بتصادم الوادي الجديد

إخطار السفارة.. قرار جديد بشأن جثمان الفنان الأردني أشرف طلفاح

موضوعات متعلقة

الدستورية تبطل المادة 29 من قانون المهن العلمية

دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء بوابة العمرة المصرية

مجلس الدولة يبرئ مسئولين سابقين بالرقابة المالية من إهدار 21 مليون جنيه

مجازاة كبير خبراء تدخل في عمل لجنة بهدف إنجاز قضية

إلغاء مجازاة أستاذ جامعي تم منع صرف مرتبه لاتهامه بالجمع بين وظيفتين

مجلس الدولة يحفظ نزاعا بين التضامن ومحافظة قنا

الإدارية العليا ترفض طعن عودة هيئة مكتب نقابة المحامين بعد حلها

مجلس الدولة ينهي نزاعًا بين معهد الحوكمة والصحة علي 70 ألف جنيه

ترشيحاتنا

ترامب: بايدن يقودنا لحرب نووية.. والديمقراطيون قسموا أمريكا

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16-11-2022

ليس بينها الأرجنتين.. ميسي يرشح 3 منتخبات للفوز بكأس العالم 2022

الدوما الروسي: أوكرانيا قد تكون متورطة بانفجار بولندا لاستدراج الناتو لمواجهة موسكو

كندا: نتواصل مع بولندا بشأن تقارير سقوط صواريخ روسية على أراضيها

رسميًا.. ترامب يتقدّم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض غير طبيعية قبل شهر من الإصابة بالنوبات القلبية | تعرف عليها

لحظات عاطفية على الهواء.. فيل «يدغدغ» مراسلا كينيا خلال البث المباشر|شاهد

ألماني يعثر على شيك بـ4.5 مليون دولار.. ومكافأة صادمة له

عملية تجميل أم وزن زائد| سر إطلالة هدى الإتربي الأجرأ بمهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ