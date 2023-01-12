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رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال زيارته محافظتي الدقهلية والشرقية..

وزير الري: تشكيل وحدة لتقييم ومتابعة أعمال تأهيل الترع بمختلف المحافظات

صدى البلد

تفقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري صباح اليوم، الخميس، خلال زيارته لمحافظتي الدقهلية والشرقية، مشروعات الرى بالمحافظتين.

وتوجه “سويلم”، أولًا لمحافظة الدقهلية، والتقى بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير.

وتابع وزير الري، أعمال تأهيل ترعتي المسلمانية والمقاطعة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، موجها مسئولى الرى بالمحافظة نحو المتابعة المستمرة لحالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وكذا متابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف خلال موسم الأمطار الغزيرة ، ومتابعة حالة الكبارى المقامة على الترع والمصارف بزمام المحافظة.

وتفقد الوزير، أعمال تأهيل ترعة المورالية بعدة مواقع والمارة بمركزى أبو كبير وكفر صقر بمحافظة الشرقية لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، مطالبا مسئولى الرى بالمحافظة بمراجعة حالة كوبري فم المورالية للاطمئنان على الحالة الإنشائية للكوبرى، كما وجه مسئولى الصرف بالمحافظة لسرعة بحث شكوي الأهالى من إرتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالأراضى الزراعية بالمنطقة وحسم الشكوى فوراً.

وصرح بأنه حريص على المرور بشكل شخصى على كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، إضافة إلى المرور المستمر من قبل مسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه المشروعات.

وأكد  أن الزيارات التفقدية المتكررة لمختلف محافظات الجمهورية تُسهم في تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين والتعرف على طلباتهم وشكواهم والعمل على الاستجابة الفورية لهذه الشكاوى وحسمها طبقا للاشتراطات والقوانين المنظمة، كما تهدف هذه الزيارات للاطمئنان على حالة شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع بالشكل الذى يُمكن منظومة الرى من توفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين وخاصة وصول المياه لنهايات الترع.

وأشار إلى استمرار أعمال الرقابة على كافة عمليات تأهيل الترع للإطمئنان على جودة التنفيذ، موضحاً أنه تم تشكيل وحدة لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل تابعة للتفتيش الفنى بالوزارة لمتابعة أعمال التأهيل بمختلف المحافظات، مشدداً على ضرورة مرور مهندسى الوزارة بكافة المحافظات على أعمال التأهيل بالطبيعة أثناء التنفيذ خاصة أن مهندس الرى هو المهندس المسئول عن إستلام الأعمال من المقاول.

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