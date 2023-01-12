عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد دعوات لمظاهرات جديدة.. تشديدات أمنية في البرازيل وانتشار لشرطة مكافحة الشغب

مظاهرات البرازيل
مظاهرات البرازيل

قامت القوات الأمنية البرازيلية بتعزيز تدابيرها الأمنية، وذلك بسبب تعهد مناصري الرئيس السابق اليميني جايير بولسوناروبتنظيم احتجاجات جديدة.

وكانت التظاهرات التي دعا إليها أنصار الرئيس السابق، أمس الأربعاء في عدة مدن برازيلية خجولة بعض الشيء.

وانتشرت عناصر من شرطة مكافحة الشغب وهيأت المروحيات تحسباً لحصول أي تعبئة كبيرة.

وأفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" للأنباء غياباً شبه تام للمتظاهرين في مدن البرازيل خصيصًا مدن ريو دي جانيرو وساو باولو.

وفي محاولة لتجنب تكرار سيناريو الاقتحام، قطعت السلطات أمس الأربعاء الطرقات المؤدية إلى ساحة الوزارات في العاصمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض حاد في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

قرار صارم من مرتضى منصور ضد كهربا بعد رفع الإيقاف

ترشيحاتنا

حقيقة الـ3000 جنيه جوائز من التضامن.. الوزارة تقدم هذه الإعانات للموطنين| تفاصيل

طرق غش في الامتحانات مبتكرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

القوات الروسية تعلن نتائج الحرب في دونيستك وسوليدار| تفاصيل

أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا .. الأرصاد تحذر المواطنين

أزماته لا تنتهي.. أغنية مسروقة لـ محمد رمضان و"يوتيوب" يحذفها| فيديو

سعر بورشه كايين 2023 في السعودية| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

تجاهلت ابنتها ... قصة هجوم اخصائية تربية على المطربة جنات

بالحجاب| انهيار ريم البارودي في جنازة والدها و«زينة» تساندها.. شاهد

الكوميديا تسيطر .. 5 أفلام تتنافس خلال موسم إجازة منتصف العام

فيديو

قاتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه يعترف: حلفت ميفرحش |فيديوجراف

رسالة مرتضى لكهربا وموقف الأهلى من عمر كمال والبدري يعود لتدريب فريق مصري

أمطار غزيرة ورعدية .. وتعطيل الامتحانات ببعض المحافظات |تغطية خاصة

سعر الدولار في البنوك.. وتراجع كبير في الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ