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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تختتم تعاملات نهاية الأسبوع بـ 7 مليارات جنيه أرباح

صدى البلد

أنهت البورصة، تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء إيجي إكس 70 وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.020 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2759 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 19086 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6406 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة.

ارتفاع المؤشر الرئيسي ايجي اكس البورصة المصرية مؤشر الشركات الصغيرة ربح رأس المال السوقي

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