قال السياسي الأمريكي، أجامو بركة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضحى بالشعب الأوكراني من أجل مصالح أمريكا.

وكتب بركة عبر "تويتر": "الموقف المتشدد للأمريكيين يبدو فاحشا، هذا الصراع ما كان ينبغي أن يحدث، ألقي باللوم على بايدن. يتم التضحية بجيل كامل من الأوكرانيين من أجل مصالح رأس المال الأمريكي".

وانتقد بركة مرارا وتكرارا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب سياستهما الخارجية.

وأوضح أن استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقات مينسك بشأن دونباس كخدعة للتحضير للصراع ضد روسيا.

ووصف كييف كعلف المدفع، الذي اعتبره أمرا ضروريا لتحقيق الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة.