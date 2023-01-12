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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يجتمع بقادة الجيش الأوكراني.. ويصدر بيانا بشأن مدينتي باخموت وسوليدار

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

تعهّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بتوفير كل ما يلزم من معدات للجنود الذين يقاومون الهجمات الروسية في باخموت وسوليدار، وهما مدينتان في شرق البلاد ترزحان تحت ضغط القوات الروسية.

 

وقال زيلينسكي عبر "فيسبوك" بعد اجتماع مع هيئة الأركان: "أريد أن أشير إلى أن الوحدات التي تدافع عن هاتين المدينتين ستزود بالذخيرة وكل ما يلزم بسرعة وبشكل غير منقطع".

 

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كييف إن قواتها قتلت أكثر من 100 جندي روسي في هجوم في سوليدار، فيما تستمر معركة شرسة في إقليم دونيتسك.

 

وقالت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية على “تلجرام”، إنه “تم التعرف على القوات الروسية وتعرضت لنيران مدفعية وضربة بصاروخ توشكا-أو. وأدى ذلك إلى مقتل أكثر من 100 جندي روسيا”.

 

سيكون لاستيلاء روسيا على سوليدار ومناجم الملح في المدينة، الواقعة على بعد تسعة أميال شمال باخموت التي خاضت معارك منذ شهور، مكسب عسكري لموسكو.

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لكن هناك ادعاءات من كلا الجانبين حول وضعها لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

وركزت مجموعة “فاجنر” الروسية التي تقاتل لصالح موسكو بقيادة حليف فلاديمير بوتين يفجيني بريجوزين على الاستيلاء على باخموت منذ شهور.

 

وقالت الدائرة الصحفية التابعة لها يوم الثلاثاء إن وحداتها سيطرت على "كامل أراضي" سوليدار.

روسيا موسكو زيلينسكي باخموت سوليدار أوكرانيا

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