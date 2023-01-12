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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دون تطبيقات.. طريقة سهلة لـ تنزيل ريلز إنستجرام لأندرويد وآيفون

كيفية تنزيل مقاطع
كيفية تنزيل مقاطع إنستجرام ريلز على آيفون

يتيح لك إنستجرام ريلز Instagram Reels، إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 ثانية ومشاركتها للآخرين، مثل تطبيق تيك توك TikTok، يمكنك تحرير مقطع الفيديو الخاص بك وإضافة المؤثرات والموسيقى أيضا.

 

ولكن في بعض الأحيان، قد ترغب أيضا في حفظ مقاطع إنستجرام ريلز Instagram Reels لمشاهدتها لاحقا أو مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، لذلك خلال السطور التالية سنوضح لك طرقا مختلفة لتنزيل مقاطع إنستجرام ريلز وحفظها على هاتفك.

 

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طريقة تنزيل ريلز إنستجرام لأندرويد وآيفون

يمكنك تنزيل مقاطع إنستجرام ريلز على هاتفك بطريقة سهلة بدون برامج، وستساعدك جميع الطرق المذكورة أدناه على تنزيل ريلز إنستجرام، بدون أي علامات مائية، إليك كيفية القيام بذلك:

تنزيل مقاطع إنستجرام ريلز من على حسابك

الخطوة الأولى: افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك، وانقر فوق رمز الملف الشخصي Profile، الخاص بحسابك وانتقل إلى علامة التبويب ريلز Reels.

الخطوة الثانية: حدد مقطع ريلز الذي تريد تنزيله واضغط عليه لفتحه في وضع ملء الشاشة.

الخطوة الثالثة: اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى السفلية وحدد "حفظ على جهازك" أو Save to your device.

الخطوة الرابعة:  سيتم تنزيل مقطع الفيديو تلقائيا وحفظه على جهازك.

تنزيل مقاطع إنستجرام ريلز من على حسابك

كيفية تنزيل مقاطع إنستجرام ريلز على أندرويد

تتيح لك هذه الطريقة تنزيل مقاطع إنستجرام ريلز التي تم نشرها من حسابك أو حساب شخص آخر، فقط اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك، وانقر فوق علامة تبويب ملف التعريف، وانتقل إلى علامة التبويب ريلز، أو زيارة الملف الشخصي الذي تريد تنزيل الفيديوهات الخاصة به.

2. انتقل إلى مقطع ريلز الذي تريد تنزيله واضغط عليه لفتحه في وضع ملء الشاشة.

3. وضع ملء الشاشة، اضغط على أيقونة إرسال.

كيفية تنزيل مقاطع إنستجرام ريلز على أندرويد

4. حدد خيار "إضافة ريلز إلى قصتك" أو Add Reel to your story.

5. بمجرد ظهور المقطع ضمن ميزة القصص، اضغط على أيقونة التنزيل في الزاوية اليمنى العليا.

كيفية تنزيل مقاطع إنستجرام ريلز على أندرويد

كيفية تنزيل مقاطع إنستجرام ريلز على آيفون

1. افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك، وانقر فوق علامة تبويب ملف التعريف، وانتقل إلى علامة التبويب ريلز، أو زيارة الملف الشخصي الذي تريد تنزيل الفيديوهات الخاصة به.

2. افتح مركز التحكم واضغط على زر التسجيل لبدء التسجيل.

3. بمجرد تسجيل مقطع الريلز، اضغط على زر التسجيل الأحمر في شريط التنقل العلوي لإيقاف التسجيل.

4. قم بالنقر على خيار "'إيقاف تسجيل الشاشة"، وسيتم حفظ المقطع على هاتفك على الفور.

كيفية تنزيل مقاطع إنستجرام ريلز على آيفون
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