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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المأذون الشرعي بوزارة العدل:

بشرى للشباب حول صندوق الأسرة..تفاصيل

الدكتور حمادة رمضان
الدكتور حمادة رمضان الزويدي

أكد الدكتور حمادة رمضان الزويدي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، والمأذون الشرعي بوزارة العدل، أن قانون الأحوال الشخصية قائم على مذهب الإمام أبو حنيفة. 

 

وقال حمادة رمضان الزويدي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك حالة من الجدل حدثت حول شروط الزواج الجديدة، بسبب الشائعة التي أطلقها منتحل صفة ماذون.

 

وتابع ، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، والمأذون الشرعي بوزارة العدل، أنه نعاني من الدخلاء في وظيفة المأذون الشرعي، مؤكدا أن ما تردد حول أن هناك مبلغ ضخم يدفع لصندوق الأسرة غير صحيح 

 

سيكون في متناول الجميع. 

وأشار حمادة رمضان الزويدي إلى أن المبلغ الذي سيدفعه أي شاب لصندوق الأسرة سيكون في متناول الجميع. 

الماذون الشرعي وزارة العدل صندوق الأسرة الاحوال الشخصية الدخلاء

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