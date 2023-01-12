تراجع اداء 16 قطاعا بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس

تراجع أداء غالبية قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، وهي:

قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.9% قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.2% قطاع الرعاية الصحية والأدوية قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9% قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8% قطاع المنسوجات والسلع المعمرة قطاع مواد البناء بنسبة 0.7%. قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.5% قطاع الخدمات التعليمية قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4% قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2% قطاع البنوك قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%

فيما ارتفع أداء 3 قطاعات بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس اخر جلسات الأسبوع هي:

قطاع العقارات 1% قطاع خدمات النقل والشحن 0.9% قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2759 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 19086 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6406 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.