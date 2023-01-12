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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع اداء 16 قطاعا بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

تراجع أداء غالبية قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، وهي:

  1. قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.9%
  2. قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.2%
  3. قطاع الرعاية الصحية والأدوية
  4. قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.9%
  5. قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%
  6. قطاع المنسوجات والسلع المعمرة
  7. قطاع مواد البناء بنسبة 0.7%.
  8. قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.5%
  9. قطاع الخدمات التعليمية
  10. قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%
  11. قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%
  12. قطاع البنوك
  13. قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%

فيما ارتفع أداء 3 قطاعات بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس اخر جلسات الأسبوع هي:

  1. قطاع  العقارات 1%
  2. قطاع خدمات النقل والشحن 0.9%
  3. قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15551 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2759 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 19086 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6406 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4234 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3512 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1276 نقطة.

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