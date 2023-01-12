الأردن وبولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

بحث الأردن وبولندا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم /الخميس/، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير البولندي في عمّان لوكجان كاربينسكي.

ويأتي اللقاء استمرارًا للنهج الذي تنفذه القيادة العامة الرامي إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري المشترك بين الأردن والدول الشقيقة والصديقة.

وناقش الجانبان، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة والملحق العسكري البولندي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.