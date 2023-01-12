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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا تكشف موقفها من إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة لبحث المشاركة في توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، لكن عددها سيكون صغيرًا، لأن فنلندا نفسها تقع على حدود روسيا وليست جزءًا من الناتو.

وقال نينيستو، بحسب وكالة "إس تي تي": "إذا تم وضع مشروع أوروبي مشترك لمساعدة أوكرانيا، فستكون مساهمة فنلندا مطلوبة أيضًا، لكن لا يمكن أن يكون عدد الدبابات كبيرًا، لأن فنلندا تقع على حدود روسيا وليست جزءًا من الناتو".

هذا، وكانت النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو" قد نشرت في وقت سابق، أن فرنسا وبولندا تدفعان ألمانيا لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا. وتمتلك فنلندا حوالي 200 دبابة من نوع ليوبارد- 2، لكن إرسالها إلى أوكرانيا يتطلب رخصة إعادة تصدير ألمانية، لأن تصنيع هذه الدبابات يتم في ألمانيا.

و بالإضافة إلى ألمانيا وبولندا وفنلندا، توجد دبابات ليوبارد في إسبانيا واليونان والدنمارك، وفقا لوسائل إعلام فنلندية.

يشار إلى أن فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، سلمتا في 18 مايو الماضي، مذكرة إلى الأمين العام لحلف الناتو، طلبًا للانضمام إلى الحلف. وحتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف من قبل دولتين فقط من أصل 30 - هما هنغاريا وتركيا.
 

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