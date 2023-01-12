5 سيارات سيدان رياضية في الكويت موديل 2023 |صور

تحتل فئة السيدان مكانة كبيرة بين محبي عالم السيارات، نسبة إلى أبعادها الهيكلية واللمسات الخارجية التي تأتي على طريقة كل علامة تجارية، بالاضافة إلى مساحتها الداخلية التي تتناسب مع الكثير، بينما يضم السوق الكويتي العديد من إصدارات السيدان المميزة، والتي تميل إلى الجانب الرياضي أيضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات سيدان ذات إطلالة رياضية بين موديلات 2023 في الكويت.

5 سيارات سيدان رياضية في الكويت موديل 2023

1 - ام جي 6 موديل 2023

تصل السرعة القصوى للسيارة ام جي 6 موديل 2023 إلى 180 كيلومترا في الساعة، حيث تضم محركا رباعي الاسطوانات 4 سلندر، تيربو سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ 169 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مقترنا بناقل حركة أوتوماتيكي مكونا من 7 سرعات بتقنية الدفع الامامي.

تبدأ أسعار السيارة ام جي 6 موديل 2023 من 5.299 دينارا حتى 6.299 دينارا.

5 سيارات سيدان رياضية في الكويت موديل 2023

2 - هيونداي النترا موديل 2023

دعمت السيارة هيونداي النترا موديل 2023 بمحرك 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومترات في الساعة، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.5 ثانية.

تقدم السيارة هيونداي النترا موديل 2023 بقيمة قدرها 5.950 دينارا.

5 سيارات سيدان رياضية في الكويت موديل 2023

3 - شيفروليه كمارو موديل 2023

تمتلك السيارة شيفروليه كمارو موديل 2023 محركا ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 6200 سي سي، يتمكن من انتاج 650 حصانا، وعزم دوران 881 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 3.5 ثانية.

يبلغ سعر السيارة شيفروليه كمارو موديل 2023 حوالي 23.700 دينار.

5 سيارات سيدان رياضية في الكويت موديل 2023

4 - كيا K8 موديل 2023

تأتي السيارة كيا K8 موديل 2023 بأبعاد هيكلية بلغت 5.015 متر، وبعرض يبلغ 1.875 متر، و 1.455 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.895 متر، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 510 لترات، بينما تضم السيارة محركا سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، ينتج قوة قدرها 300 حصان، وعزم دوران 359 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية.

تبدأ أسعار السيارة كيا K8 موديل 2023 من 10.200 دينار إلى 14.250 دينارا.

5 سيارات سيدان رياضية في الكويت موديل 2023

5 - تويوتا كامري موديل 2023

زودت السيارة تويوتا كامري موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، بقوة 204 أحصنة وعزم دوران 243 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 3600 سي سي مكون من 6 اسطوانات، يتمكن من ضخ 298 حصانا، و 356 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تتراوح أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2023 بين 8.300 دينار و 11.050 دينارا.