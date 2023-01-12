ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني عقد منذ تشكيله 18 اجتماعا.. فيديو

قال ضياء رشوان، إن مجلس الأمناء قد شكل من 19 زميلا وزميلة وشمل مجالات مختلفة ولكن يتسموا بالتفاهم فيما بينهم، وبدأ مجلس الأمناء أعماله بأول اجتماع له يوم 5 يوليو، وحتي اللحظة الحالية قد أقام 18 اجتماعا خلال 6 أشهر بمعدل كل 10 أيام اجتماعا.

وأوضح ضياء رشوان مقدم "برنامج مصر جديدة" المذاع على "قناة etc" أن مجلس الأمناء بعد استقراره على ثلاثة محاور أساسية سياسي ومجتمعي واقتصادي وكل محور به عدد من اللجان 5 لجان بالمحور السياسي و6 لجان بالمحور المجتمعي و8 لجان بالمحور الاقتصادي.

وأكد "ضياء رشوان" أن مجلس الأمناء يحدد الموضوعات التي ستناقشها اللجان تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية ومقرر لها ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل، ونوه "رشوان" إلي القضايا التي سوف تتم مناقشتها في كل لجنة، في المحور السياسي لجنة مثلا لمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

وأوضح ضياء رشوان، أن الأمر احتاج إلي جلسات طويلة من مجلس الأمناء والمساعدين، موضحا أن خلال الثلاثة أيام سوف يكون في كل يوم لجنة من كل محور.