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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للشباب.. كيا ريو أوتوماتيك مستعملة بـ 240 ألف جنيه | صور

كيا ريو موديل 2013 
كيا ريو موديل 2013 

تتميز سيارة الهاتشباك الصغيرة كيا ريو موديل 2013 بتصميمها الأنيق، والذي يجمع بين الأداء الرياضي الشبابي والهوية الحديثة للعلامة التجارية الكورية.

 

عرفت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

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كيا ريو موديل 2013 

مواصفات السيارة كيا ريو موديل 2013

تعتمد السيارة كيا ريو موديل 2013 على محرك بسعة 1600 سي سي، ويستطيع أن يولد قوة قدرها 138 حصان، مع عزم دوران يبلغ 123 نيوتن/متر، يقترن المحرك بناقل حركة من النوع اليدوي بتوفر به 6 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك.

كيا ريو موديل 2013 

تبلغ قياسات السيارة كيا ريو موديل 2013 نحو 4.365 ملم للطول، والعرض 1.525 ملم، والارتفاع 1.455 ملم، ويبلغ قاعدة العجلات حوالي 2.300 ملم.

 

تتوفر كيا ريو موديل 2013 بالعديد من الكماليات والمزايا الأساسية مثل الإطارات المصنوعة من الألمنيوم تجعل من أداء السيارة مثالي وتأتي بقياس 15 بوصة، ومساحة تخزين خلفية جيدة لحمل الأغراض، ومصابيح ضبابية، عجلة قيادة كهربائية، و تحكم إلكتروني في ثبات السيارة، وقفل مركزي للأبواب، و تكييف هواء وتحكم داخلي بالمناخ، ونظام صوتي مميز، و نوافذ كهربائية.

كيا ريو موديل 2013 

سعر سيتروين كيا ريو موديل 2013 في سوق المستعمل المصري:

يتراوح سعر السيارة كيا ريو موديل 2013 أوتوماتيك في سوق المستعمل من 240 ألف جنيه حتى 170 ألف جنيه، قد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ونوع ناقل الحركة ومستوى الكماليات والداخلية حالتها، بالإضافة للمسافة المقطوعة.

كيا ريو موديل 2013 كيا ريو الهاتشباك الأداء الرياضي أوتوماتيك

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