خالد الصاوي: ندمت على تأخر الزواج وعدم الانجاب وفكرت في تبني طفل

أكد الفنان خالد الصاوي، ندمه على تأخره في قرار الزواج وعدم الانجاب، قائلا: "ندمت على كل الحاجات غير الطبيعية اللي عملتها في حياتي في أنى اتجوزت متأخر وأني مخلفتش والخلفة ملهاش علاقة بالسند والضهر ولكن تأخرنا في فكرة الخلفة لما عدى الوقت".

وكشف خالد الصاوي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه فكر في وقت من الأوقات أن يتبنى طفل ولكنه لم يكن متأكد من كون الفكرة صحيحة أم لا، مضيفا: "مكنتش متأكد أنها فكرة صحيحة ولا لا، واللي يقدر يعمل كده ربنا يبارك له ولكن أنا متحرك وبسافر".

وتابع خالد الصاوي : "مراتي نفسها بتشتكي أني طول الوقت في شغلي مش في البيت وكمان هيبقى في مسئولة زي وجود طفل وابقى مش قد المسئولية، وأخاف اعملها واكون مش قدها وممكن اكفل حد ولكن مش عندي لاني ممكن أبوظ حياته اكتر ما اصلحها".