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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: الجيش الأوكراني يكبد الروس خسائر فادحة في سوليدار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور إن القوات الأوكرانية في مدينة سوليدار الشرقية تتشبث بمواقعها وتُلحق بالقوات الروسية خسائر فادحة.

ووجه زيلينسكي الشكر لوحدتين أوكرانيتين في سوليدار قائلا "إنهما تتمسكان بمواقعهما وتلحقان بالعدو خسائر فادحة"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وأضاف أنه التقى مع كبار القادة العسكريين اليوم وحلل بالتفصيل التعزيزات المطلوبة في معركة سوليدار والبلدات المجاورة والخطوات التي ينبغي اتخاذها في الأيام المقبلة.

وقال "ناقشنا أيضا الوضع فيما يتعلق بتزويد القوات بالأسلحة والذخيرة والتعاون في هذا الصدد مع شركائنا".

معارك ضارية

من جهتها، قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن روسيا تعزز قواتها في البلاد لكن القوات الأوكرانية تخوض معارك ضارية للسيطرة على بلدة سوليدار في الشرق.

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وأوضحت في إفادة صحفية أن عدد الوحدات العسكرية الروسية في أوكرانيا ارتفع إلى 280 صعودا من 250 قبل أسبوع فيما تحاول موسكو امتلاك زمام "المبادرة الاستراتيجية".

وتابعت ماليار "القتال ضارٍ في اتجاه سوليدار. إنهم (الروس) يسيرون فوق جثثهم"، مضيفة أن "روسيا تدفع شعبها إلى القتل بالآلاف، لكننا ما زلنا صامدين".

وقال مسؤول عسكري كبير آخر هو البريجادير جنرال أوليكسي جروموف في الإفادة الصحفية إن الوضع العسكري في أوكرانيا ما زال "صعبا"، وأن أعنف مواجهات تدور على الجبهة الشرقية.

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