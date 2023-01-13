بعد بيانات التضخم .. ارتفاع كبير في سعر النفط العالمي

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 1% أمس الخميس مواصلة المكاسب، بعد بيانات تظهر مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة فيما عزز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأمريكية في المستقبل.

وارتفع خام برنت 1.36 دولار أو 1.7% إلى 84.03 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتًا أو 1.3% إلى 78.39 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين 3% في جلسة الأربعاء، بدعم آمال في تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية.

وحصل النفط على دعم أيضًا بعد انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبًا مقابل اليورو، بعدما عززت بيانات التضخم التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيبطئ وتيرة رفع الفائدة في المستقبل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الحظر المرتقب من جانب الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحرًا من المنتجات البترولية الروسية في الخامس من فبراير قد يكون أشد تأثيرًا من ذلك الذي فرضه الاتحاد على واردات الخام المنقولة بحرًا من روسيا في ديسمبر كانون الأول 2022.

وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعًا غير متوقع في ديسمبر للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف، وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى.

تباطؤ التضخم

سجل مقياس رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة، زيادة معتدلة في ديسمبر، في مؤشر جديد على انحسار بعض ضغوط الأسعار، ما يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وبنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق. يرى الاقتصاديون أن هذا المقياس -المعروف باسم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي- هو مؤشر أفضل للتضخم الأساسي من المقياس الرئيسي (الإجمالي).

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.1% عن شهر نوفمبر، وهو أول انخفاض في عامين ونصف، بدعم من تراجع تكاليف الطاقة. وبذلك سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 6.5% عن مستواه قبل عام.

كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" لآراء الاقتصاديين، قد أشار إلى ارتفاع المقياس الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، وانخفاض بنسبة 0.1% في المقياس العام.