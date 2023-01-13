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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن تحتفل بالذكرى السنوية الـ 110 وتكشف عن سيارة خاصة

أستون مارتن
أستون مارتن

أعلنت أستون مارتن أن الاحتفال الذي يستمر لمدة عام بالذكرى السنوية الـ 110 سيتضمن الكشف عن "طراز خاص حصري" في وقت لاحق من هذا العام، وإطلاق أول سيارة رياضية من الجيل التالي للعلامة التجارية.

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 أستون مارتن

لم يتضمن البيان الصحفي الكثير من التفاصيل حول سيارة أستون مارتن الخاصة الجديدة ، بخلاف أنها ستكون عرضًا "محدودًا للغاية" من المقرر طرحه لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام، وهذا يعني على الأرجح أن سيارة أستون مارتن DBS 770 Ultimate ليست هي المعنية بالأمر، وسيتم الكشف عنها بالكامل في 18 يناير.

 أستون مارتن

بالنسبة للجيل الأول من الجيل التالي من أستون مارتن المقرر إطلاقه في عام 2023، تقول الشركة إنها ستزيد من تركيزها على "الفخامة الفائقة والأداء العالي وكثافة القيادة"، وسيتم تسليم الأمثلة الأولى من Valhalla في أواخر عام 2023 ، لكننا لسنا متأكدين في هذه المرحلة مما إذا كان هذا هو النموذج الذي تشير إليه أستون مارتن.

 أستون مارتن

تأسست أستون مارتن في 15 يناير 1913 على يد ليونيل مارتن وروبرت بامفورد ، بدءاً من ورشة صغيرة في هينيكر ميوز بالعاصمة لندن، وفي السنوات الـ 110 التالية باعت شركة صناعة السيارات أكثر من 110.000 سيارة وصنعت العديد من سيارات السباق الناجحة.

 أستون مارتن

قال أميديو فيليسا، الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن لاجوندا: "يعد عامنا الـ 110 بأن يكون مثيرًا مثل الأول، حيث نفتح فصلًا جديدًا في تاريخ أستون مارتن مع إطلاق جيلنا القادم من السيارات الرياضية والكشف عن سيارة نموذج خاص استثنائي في وقت لاحق من هذا العام والذي سيحتفل بهذا الإنجاز الفريد ".

 أستون مارتن

كان الإعلان عن الذكرى السنوية الـ 110 للعلامة التجارية مصحوبًا بلقطات الاستوديو لعام 1923 Razor Blade جنبًا إلى جنب مع السيارة الرائدة Valkyrie وهي واحدة من أقدم سيارات السباق الباقية من أستون مارتن والتي حطمت العديد من الأرقام القياسية في بروكلاندز مرة أخرى في عام 1923.

 

ستقام الاحتفالات في عدة أماكن في جميع أنحاء العالم بما في ذلك سباق الجائزة الكبرى البريطاني في سيلفرستون، ومهرجان جودوود للسرعة، و Pebble Beach Concours d’Elegance إلى جانب الذكرى 110 للعلامة التجارية، ويصادف عام 2023 مرور 75 عامًا من طرازات DB ، والعيد الستين لسيارة DB5، و 20 عامًا منذ انتقال صانع السيارات إلى مقرها الرئيسي في جايدون.

استون مارتن استون DBS 770 Ultimate VALHALLA DBS

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