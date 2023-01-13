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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتريها من برا.. قيمة الوديعة الدولارية لـ مرسيدس S560 | صور

مرسيدس S560
مرسيدس S560

تقدم العلامة التجاري الألمانية مرسيدس باقة من أقوى السيارات الفارهة في العالم، وتأتي إصدارتها على قائمة أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، ومن أشهرها سيارة مرسيدس S560.

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مرسيدس S560

يتم تحديد القيمة المطلوبة للوديعة البنكية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم. 

 

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

مرسيدس S560

قيمة الوديعة البنكية لسيارة مرسيدس S560 بداية موديل 2019 و 2020:

مرسيدس S560 موديل 2019 بقيمة قدرها 63,254 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 289,103 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

مرسيدس S560 موديل 2020 بقيمة قدرها 69,169 دولار (تحت اتفاقيات دولية) بينما بلغت 316,568 دولار (بدون اتفاقيات دولية)

مرسيدس S560

مواصفات السيارة مرسيدس S560 موديل 2020

تعتمد السيارة مرسيدس S560 على محرك بسعرة 3900  سي سي، يضخ قوة تصل الى 469 حصانا، بمعدل 5500 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيك.

مرسيدس S560 موديل 2020 مرسيدس S560 مرسيدس S560 الوديعة البنكية

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