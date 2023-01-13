الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه المجمدة قبل مباراة بيراميدز

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك صرف مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المجمدة قبل لقاء بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر المقرر له مساء الاثنين المقبل.

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه قرر من قبل تجميد مستحقات لاعبى الزمالك عقب الخسارة من أسوان ثم التعادل مع الداخلية والاتحاد ولكن بعد تعادل الأهلى مع المصري وتقلص فارق النقاط لخمس فقط على صدارة الدوري قررت الإفراج عن المستحقات تحفيزا للاعبين قبل مباراة بيراميدز.

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز المقرر لها مساء الإثنين المقبل بنصف نهائي كأس مصر .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة بيراميدز القادمة بنصف نهائي كأس مصر.

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أن جميع الأمور تسير بشكل رائع داخل الفريق الأول لكرة القدم ومجلس الإدارة يدعم للجهاز الفني واللاعبين بمنتهى القوة .

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر المقرر له مساء الاثنين المقبل .

ويسعى البرتغالى فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك للفوز على بيراميدز وبلوغ المباراة النهائية لكأس مصر للحفاظ على لقبه الذى حصده فى الموسم الماضي .

وطالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جماهير القلعة البيضاء بمساندة الفريق الأول لكرة القدم حتى يحقق البطولات مشيرا إلى أن ماراثون الدوري مازال طويلا.

شرط جديد لتقسيط غرامة كهربا

وضع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك شرطا جديدا أمام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى للموافقة على تقسيط الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لصالح الزمالك وانهاء أزمة إيقافه بشكل تام .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم موجها حديثه لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى: يا كهربا تعالى لنادى الزمالك مع والدك ووالدتك واختك المحترمين وسجل فيديو لمدة 5 دقائق فقط قول من حرضك على الهروب من الزمالك ووقتها سأوافق على تقسط الغرامة.