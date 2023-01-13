عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يصرف مستحقات لاعبيه المجمدة قبل مباراة بيراميدز

صدى البلد

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك صرف مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المجمدة قبل لقاء بيراميدز  في نصف نهائي كأس مصر المقرر له مساء الاثنين المقبل.

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه قرر من قبل تجميد مستحقات لاعبى الزمالك عقب الخسارة من أسوان ثم التعادل مع الداخلية والاتحاد ولكن بعد تعادل الأهلى مع المصري وتقلص فارق النقاط لخمس فقط على صدارة الدوري قررت الإفراج عن المستحقات تحفيزا للاعبين قبل مباراة بيراميدز.

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز المقرر لها مساء الإثنين المقبل بنصف نهائي كأس مصر .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة بيراميدز القادمة بنصف نهائي كأس مصر.

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أن جميع الأمور تسير بشكل رائع داخل الفريق الأول لكرة القدم ومجلس الإدارة يدعم للجهاز الفني واللاعبين بمنتهى القوة .

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر المقرر له مساء الاثنين المقبل .

ويسعى البرتغالى فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك للفوز على بيراميدز وبلوغ المباراة النهائية لكأس مصر للحفاظ على لقبه الذى حصده فى الموسم الماضي .

وطالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جماهير القلعة البيضاء بمساندة الفريق الأول لكرة القدم حتى يحقق البطولات مشيرا إلى أن ماراثون الدوري مازال طويلا.

شرط جديد لتقسيط غرامة كهربا

وضع المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك شرطا جديدا أمام محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى للموافقة على تقسيط الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لصالح الزمالك وانهاء أزمة إيقافه بشكل تام .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم موجها حديثه لمحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى: يا كهربا تعالى لنادى الزمالك مع والدك ووالدتك واختك المحترمين وسجل فيديو لمدة 5 دقائق فقط قول من حرضك على الهروب من الزمالك ووقتها سأوافق على تقسط الغرامة.

الزمالك مباراة الزمالك وبيراميدز مرتضى منصور مستحقات الزمالك كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيلبسها الجزمة.. صورة تثير الجدل لـ شيرين عبد الوهاب والسبب حسام حبيب

رد فعل غريب للبرازيلي سافيو بعد تعثر الأهلي أمام المصري

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

مرتضى منصور يضع شرطا جديدا لتقسيط غرامة كهربا

مرتضى منصور يسخر من سيد عبدالحفيظ عقب تعادل الأهلي أمام المصري

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية بمحيط إغلاق امتداد محور 26 يوليو بسبب المونوريل.. تعرف عليها

عنق الزجاجة.. مصر في مواجهة صعبة أمام كرواتيا ببطولة العالم لكرة اليد

بعد نوة الفيضة الكبرى.. حقيقة تعطيل الدراسة بالإسكندرية خلال الأيام المقبلة

تهدد 3 مليار طفل.. الأزهر يرصد القصة الكاملة لخطر الألعاب الإلكترونية

لأصحاب المصانع والمزارع.. دعم من الحكومة بفائدة 11%| تفاصيل

يشتركان فى الكبد والأمعاء.. مستشفى سعودي ينجح فى فصل توأم عراقي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عايزين يتجوزوا..5 أبراج سناجل بمزاجهم |لن تتوقع من هم؟

بفستان لافت.. شاهيناز تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين الرجال والنساء في الإصابة بالأمراض الوعائية..هؤلاء الأشخاص معرضون للخطر في البرد

نقاط وبقع سوداء صادمة تظهر على الشمس.. ما سببها وتأثيرها؟

فيديو

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ