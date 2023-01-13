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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يشتركان فى الكبد والأمعاء.. مستشفى سعودي ينجح فى فصل توأم عراقي| شاهد

صدى البلد

تمكن فريق طبي في السعودية من تحقيق إنجاز بعد عملية فصل توأم ملتصقين، وإجراء جراحة وصفت بـ"المعقدة" نتيجة صعوبة الحالة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تمكن الفريق الجراحي المختص (...) من فصل التوأم السيامي العراقي، عمر وعلي، الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء".

وأوضحت أن الفصل تم "بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 11 ساعة، نفذت على ست مراحل، وشارك فيها 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية".

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن العملية تمت "بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض".

وثمن السفير العراقي لدى السعودية، عبد الستار هادي الجنابي، "الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة (...) للعمل الإنساني"، مشيرا إلى أن "المملكة سباقة في عمل الخير".

وأشاد السفير العراقي بجهود الفريق الطبي بقيادة الدكتور، عبد الله الربيعة، معربا عن سعادته البالغة لرؤية التوأم، عمر وعلي، منفصلين.

وقال رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور، عبد الله الربيعة، "تعد هذه العملية رقم 54 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة".

وأضاف أن "البرنامج السعودي استطاع خلال 32 عاما أن يعتني بـ127 توأما سياميا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة".

فريق جراحة بمستشفى جامعة المنصورة ينجح في فصل توأم ملتصق

بأمر من الملك سلمان.. وصول توأم سيامي نيجيري للرياض

السعودية فريق طبي فصل توأم ملتصقين وكالة الأنباء السعودية التوأم السيامي العراقي عمر وعلي عملية جراحية معقدة صحيفة الشرق الأوسط مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني السفير العراقي لدى السعودية

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