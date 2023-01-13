يشتركان فى الكبد والأمعاء.. مستشفى سعودي ينجح فى فصل توأم عراقي| شاهد

تمكن فريق طبي في السعودية من تحقيق إنجاز بعد عملية فصل توأم ملتصقين، وإجراء جراحة وصفت بـ"المعقدة" نتيجة صعوبة الحالة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تمكن الفريق الجراحي المختص (...) من فصل التوأم السيامي العراقي، عمر وعلي، الملتصقين بمنطقة أسفل الصدر والبطن، ويشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء".

وأوضحت أن الفصل تم "بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 11 ساعة، نفذت على ست مراحل، وشارك فيها 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية".

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن العملية تمت "بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض".

وثمن السفير العراقي لدى السعودية، عبد الستار هادي الجنابي، "الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة (...) للعمل الإنساني"، مشيرا إلى أن "المملكة سباقة في عمل الخير".

وأشاد السفير العراقي بجهود الفريق الطبي بقيادة الدكتور، عبد الله الربيعة، معربا عن سعادته البالغة لرؤية التوأم، عمر وعلي، منفصلين.

وقال رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور، عبد الله الربيعة، "تعد هذه العملية رقم 54 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة".

وأضاف أن "البرنامج السعودي استطاع خلال 32 عاما أن يعتني بـ127 توأما سياميا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة".