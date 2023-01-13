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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحف اللبنانية تستعرض الاتفاق المصري السعودي على ملف انتخاب الرئيس

الصحف اللبنانية
الصحف اللبنانية

قدم أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من العاصمة اللبنانية بيروت، قراءة في أبرز عناوين الصحف اللبنانية، صباح اليوم الجمعة.

وقال "سنجاب"، خلال ظهوره في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عناوين اليوم سيطر عليها الشأن السياسي بشكل كبير، وتحديدا ملف انتخاب رئيسا جديدا للجمهورية.

وأضاف، أن العناوين استعرضت الملف ولكن من وجهة النظر المصرية، خاصة بعد اللقاء الذي جمع بين وزير خارجية جمهورية مصر العربية، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية، يوم أمس الخميس.

وتابع، أن عناوين الصحف تمحورت حول اتفاق مصر والسعودية، من خلال الاجتماع الذي تم عقده، على ضرورة ملئ الفراغ، وانتخاب رئيس لبناني.

وأردف، أن المعركة الحقيقية في لبنان حاليا هي انتخاب رئيس جديد لسد الفراغ الموجود منذ 31 أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن ما يعطل انتخاب رئيس جديد هو الخلافات والمناكفات بين القوى السياسية التي تجعلها غير قادرة على انتخاب رئيس.

 

القاهرة الإخبارية العاصمة اللبنانية بيروت الصحف صباح جديد

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