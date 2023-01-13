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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

25 مليون جنيه.. تجديد حبس تاجري المواد المُخدرة في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عاطلين، يُقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج؛ إثر اتجارهما في المواد المُخدرة وغسلهما أموال تُقدر بـ 25 مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من ضباط إدارة مكافحة المواد المُخدرة، يفيد بورود معلومات تفيد باتجار عاطلين في المواد المخدرة، بدائرة مركز البلينا، وغسلهما أموال تقدر بـ 25 مليون جنيه.

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وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، ومحاولته المتهمين غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، في الاتجار في المواد المخدرة، عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما.

حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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