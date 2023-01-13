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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعاف ونمو.. صندوق النقد يبعث برسائل طمأنينة للاقتصاد العالمي

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

ترى مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة التعافي وسيبدأ نموه في التسارع في العام 2024.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي في إفادة صحفية بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "نعتقد أننا دخلنا مرحلة التعافي، سنتأكد من ذلك بحلول نهاية العام 2023. نأمل أن يحدث تغيير في الاتجاه نحو مسار النمو في العام 2024".

وفي الوقت نفسه، حذرت جورجيفا من أن العام 2023 قد يكون "صعبا" وأن الاقتصاد العالمي لا يزال في حالة هشة وفترة التضخم المرتفع لم تنته بعد.

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وكعوامل خطر على الاقتصاد العالمي، أشارت المسؤولة إلى تدهور الوضع في أوكرانيا والقيود الصارمة المستمرة في الصين لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأضافت جورجيفا أن الاقتصاد الأمريكي ينتظره "هبوط معتدل" أو ركود طفيف وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

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