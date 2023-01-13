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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مات في حفل زفاف زميله بطنطا.. أم تنهار في مراسم تشييع جثمان ابنها|صور

انهيار أسرة الشاب
انهيار أسرة الشاب بطنطا

شهدت منطقة مسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم انهيار ام علي ابنها مرددة عبارة "هتوحشني يا ضنايا وربنا يرحمك يارب " تزامنا مع مشاهد رحيله ودفنه بمقابر الأسرة.

 

وكان المئات من  الأسر والعائلات  شيعوا جثمان الشاب محمد رمضان سرحان في منتصف العقد الثالث من عمره في مشهد جنائزي مهيب عقب صلاة الجنازة ظهرا بمسجد عوارة وتم دفنه بمثواه الأخير بمقابر أسرته.

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وكانت منطقة العجيزي شهدت وفاة الشاب محمد رمضان سرحان  البالغ من العمر 24 عاما، والذي توفي بشكل مفاجئ أثناء التعبير عن فرحته بالرقص على الأغاني في فرح صديقه برفقة عدد من أصدقائه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

 

كما اتشح زملاء الشاب حزنا خلال مراسم  تشييع الجنازة عقب أداء صلاة الجمعة من مسجد عوارة واكتست النساء السواد حزنا علي الشاب الفقيد.

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ونعاه زملاؤه، بعبارات الحزن على صفحات التواصل الاجتماعي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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