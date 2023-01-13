عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار تضرب عدة مدن وقرى في كفر الشيخ.. صور

أمطار في كفر الشيخ
أمطار في كفر الشيخ

شهدت عدد من قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، ببلطيم وبمصيف بلطيم والبرلس، ومطوبس، في حين لم تشهد بقية المدن والقرى هطول أمطار، واتسمت باستقرار حالة الطقس، وإشراق الشمس، والسماء الصافية.

بتكلفة 2.75 مليون جنيه.. وكيل وزارة الأوقاف يفتتح مسجد النور في كفر الشيخ

تركيب 16 ألفاً و302 عمود و265 محولاً كهربائياً في كفر الشيخ


وانطلقت مراكب الصيد في رحلات عبر البحر المتوسط، عبر تزويدها بالوقود والثلوج، إضافة لرحلات الصيد ببحيرة البرلس، إضافة انطلاقها من القرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس.


وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من الشوارع، والأحياء ، وانتشرت معدات مجلس المدينة، وما زالت أعمال سحب المياه مستمرة.


وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على استمرار رفع مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.


ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديرية المعنية، بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، والاستعداد الكامل لانتشار المعدات الخاصة بمجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالشوارع والأحياء ، المتأثرة بهطول الأمطار.


وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك تعليمات مشددة إلى كافة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية والجهات المعنية برفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاحتمالية سقوط أمطار وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية على عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحري، اليوم الأحد، ما بين متوسطة واحتمالية أن تكون رعدية.
 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة أنهت تنظيف وتطهير بالوعات الأمطار، وصيانة جميع الشبكات والمحطات إلى جانب هناك خطة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ورؤساء المراكز والمدن والقرى المحلية، بتحديد أماكن تجمع المياه والدفع بسيارات من أجل كسح وشفط مياه الأمطار أولا بأول، جاء ذلك بناء على ما توقعات هيئة الأرصاد المصرية من سقوط أمطار متوسطة قد تصل على السواحل الشمالية والغربية من البلاد والشرقية، وشمال الوجه البحري، وشمال سيناء.

IMG-20230113-WA0032
IMG-20230113-WA0032
IMG-20230113-WA0033
IMG-20230113-WA0033
IMG-20230113-WA0031
IMG-20230113-WA0031
IMG-20230113-WA0030
IMG-20230113-WA0030
IMG-20230113-WA0029
IMG-20230113-WA0029
محافظ كفر الشيخ وزارة الأوقاف محافظة كفر الشيخ حالة الطقس كفر الشيخ حالة الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

جراحة ناجحة.. تطورات إصابة أفشة وموعد عودته لتدريبات الأهلي

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

إصابة جديدة في النادي الأهلي.. تفاصيل

رذيلة بجوار الجثة .. سيدة تخنق زوجها بمعاونة عشيقها بعد كشفه الخيانة في أطفيح

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

موضوعات متعلقة

بتكلفة 2.75 مليون جنيه.. وكيل وزارة الأوقاف يفتتح مسجد النور في كفر الشيخ

تركيب 16 ألفاً و302 عمود و265 محولاً كهربائياً في كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ تعلن عن التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

غداً.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس كفر الشيخ

غداً.. فصل مياه الشرب عن مدينة في كفر الشيخ لمدة 5 ساعات

محاضر فورية للمخالفين.. تكثيف الحملات لمواجهة غلاء الأسعار في كفر الشيخ

ضبط حداد بحوزته 230 جرام هيروين في كفر الشيخ

استصدار وغلق 45 منشأة طبية مخالفة في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

السفير الهولندي: سعداء بتفعيل الشراكة المميزة لاكتشاف المواهب مع الأهلي

المستشار الألماني بحث مع السوداني إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من العراق

السعودية.. الملك سلمان يصدر مرسوما بشأن الشراكة والتعاون مع أمريكا.. تفاصيل

طالبان رفضت التدخل.. حريق بمكتبة وزير العدل الأفغاني السابق |شاهد

لحظات مرعبة جراء الإعصار المدمر في ألاباما.. فيديو

قبل انطلاقها غدا| 13 قرار نهائي بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز لا يقدر بثمن.. بدء البحث عن ذهب اليهود المفقود في هولندا

غير تقليدية ولذيذة .. طريقة عمل الأرز بالبشاميل والخضار

هل يجب تغيير معجون الأسنان كل فترة؟.. إجابة غير متوقعة

في عيد ميلادها.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب فساتين درة.. شاهد

فيديو

مشاهد غريبة في حفل شيرين.. شخص لبسها الجزمة وسر غضب الجمهور

رسالة مؤثرة من شاب قبل رحيله بيوم.. ماذا قال؟ فيديو جراف

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ