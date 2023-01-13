الجيش الروسي يوضح كيفية السيطرة على بلدة سوليدار

أوضحت وزارة الدفاع الروسية كيف تمت عملية تحرير سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أنه تم اقتحام أحياء مدينة سوليدار من قبل فصائل مجموعة "فاجنر".

وأوضحت الوزارة تكوين ومشاركة وحدات مختلفة من مجموعة القوات الروسية في تحرير مدينة سوليدار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من الوحدات الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة: “بخصوص الهجوم المباشر على أحياء مدينة سوليدار، التي احتلتها القوات الأوكرانية، فقد تم حل هذه المهمة القتالية بنجاح من خلال الأعمال الشجاعة والباسلة لمتطوعي فصائل الإقتحام في مجموعة فاجنر".

وفي الوقت نفسه بينت وزارة الدفاع، بأن العمليات الهجومية على هذا المحور التكتيكي، والتي انتهت بهزيمة القوات الأوكرانية والاستيلاء على مدينة سوليدار ، نفذتها مجموعة مختلفة من القوات الروسية وفقا لخطة واحدة توفر حلًا لمجموعة من المهام القتالية.

وأضافت وزارة الدفاع: " وشملت هذه المهام القتالية، كما ورد بالفعل، محاصرة المدينة من الشمال والجنوب، وعزل منطقة القتال، ومنع العدو من نقل الاحتياطيات إلى المدينة من المناطق المجاورة، ومنع خروج وحدات القوات الأوكرانية من سوليدار، وكذلك إعاقة الإسناد الهجومي من قبل الطائرات الهجومية والمدفعية ".

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، استكمال تحرير مدينة سوليدار من التشكيلات الأوكرانية، مساء يوم امس الخميس.