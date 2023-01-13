محافظ جنوب سيناء يدعو مربي الهجن للمشاركة في المهرجان الدولي الثاني

دعا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مربي الهجن على مستوى الجمهورية للمشاركة في مهرجان الهجن الدولي الثاني المقام في مضمار الهجن بشرم الشيخ وكذلك المؤسسات المعنية في كل الأقاليم المشاركة في الفعاليات التي يستضيفها مضمار الهجن بشرم الشيخ والاستفادة من مكونات المشروع الضخم الذي تأسس لمنح فرص غير محدودة لتحقيق مكاسب عديدة ومتنوعة لجميع المشاركين، مؤكدا ثقته في كفاءة الخدمات والتسهيلات التي تم إعدادها لإنجاح المشاركات وتميز الفعاليات في نمط دائم ومتكرر.



جاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الدورة الأولى للسباق التنشيطي لسباقات الهجن، بحضور ممثلي الوزارات المشاركة ولك بمضمار الهجن بشرم الشيخ.

تابع المحافظ عدة أشواط لسباق الهجن، والتي بدأت من أمس الخميس وتستمر حتى الغد السبت، بمشاركة 17 محافظة مصرية وأكثر من 800 من الهجن .



وأوضح المحافظ أن ذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي للهجن والتراث، المزمع إقامته أواخر فبراير أو أوائل مارس من العام الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.



وأكد المحافظ أن المستهدف من هذه الدورة اختبار المنشآت والمرافق المتطورة في المضمار والوقوف علي كافة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسباقات تهيئة كل الأجواء المحفزة علي إنجاح المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث والمقرر خلال الأسابيع القادمة، مضيفا أن بذل الجهد في التدريب والإستعداد لتنفيذ المخطط هو أهم عناصر النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة وهو الدرس الذي تعلمناه في مدرسة القوات المسلحة مصنع الرجال حماة الوطن القائمين علي تنميته وازدهاره ورفاهية أبنائه.



وجدد فودة دعوته لجميع مربي الهجن والمؤسسات المعنية في كل الأقاليم المشاركة في الفعاليات التي يستضيفها مضمار الهجن بشرم الشيخ والإستفادة من مكونات المشروع الضخم الذي تأسس لمنح فرص غير محدودة لتحقيق مكاسب عديدة ومتنوعة لجميع المشاركين، مؤكدا ثقته في كفاءة الخدمات والتسهيلات التي تم إعدادها لإنجاح المشاركات وتميز الفعاليات في نمط دائم ومتكرر.

مهرجان الهجن

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