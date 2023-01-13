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رئيس التحرير
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إطعام 5 ملايين أسرة.. خيرك سابق مبادرة لدعم المواطنين

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن مبادرة خيرك سابق، حيث  أعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان "خيرك سابق" بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية فى مواجهة آثار الأزمة العالمية.

وأوضح التحالف فى بيان، أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، وأن المبادرة تم التخطيط لها لتنطلق فى التنفيذ عبر مستويات ثلاث، أولها توزيع كارت الخير على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة المستفيدة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد ادنى  ٣٠٠ جنيه، وحد أقصى ٥٠٠ جنيه، وذلك من خلال منافذ متعددة منتشرة فى أنحاء الجمهورية سوف يتم الإعلان عنها تباعًا.

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