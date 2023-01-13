بطولة العالم لكرة اليد.. مصر تحقق فوزا تاريخيا على كرواتيا بنتيجة 31-22

حقق منتخب مصر فوزا تاريخيا على منتخب كرواتيا بنتيجة 31-22 مساء اليوم الجمعة في أولى مباريات الفراعنة ببطولة العالم، والتي تقام منافساتها في السويد وبولندا خلال الفترة من 11 وحتى 29 يناير الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر 16-12 قبل أن يوسع الفراعنة الفارق في الشوط الثاني بنتيجة 31-22 .

ويعتبر هذا الفوز تاريخي لمصر، حيث إنه الانتصار الأول لمصر على كرواتيا في تاريخ بطولة العالم بعد خسارة مرتين في بطولتي العالم 2013 و2017 لتقترب مصر خطوة من التأهل للدور الرئيسي.

وتألق في اللقاء كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب ونادي الزمالك من خلال التصديات المميزة وعلي زين ومحمد ممدوح هاشم لاعبي دينامو بوخارست الروماني وأحمد هشام السيد “دودو” لاعب نيم جراند الفرنسي ومحسن رمضان لاعب الأهلي ويحيى الدرع لاعب فيزبرم المجري.

وحصل كريم هنداوي حارس مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة بفضل تصدياته المميزة.

وتلعب مصر أمام المغرب في المباراة المقبلة مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية.

وكان الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مدرب منتخب مصر قد استبعد لاعب الدائرة شادي خليل وحارس المرمى محمد علي من قائمة المباراة.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة بالدور التمهيدي مع منتخبي، المغرب وأمريكا.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.