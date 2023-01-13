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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهلي اعترضوا.. إلهام عبد البديع: أنا أكبر من جوزي بـ 8 سنين

الفنانة إلهام عبد
الفنانة إلهام عبد البديع

قالت الفنانة إلهام عبد البديع، إنها أكبر من زوجها ب8 سنوات، مشيرة إلى أنها خافت من تلك الخطوة فى البداية وكانت مرعبة، وفى البداية لم تكن تعرف بفارق السن بينها وبينه، إلا بعد فترة.

وأضافت "عبد البديع" خلال حوارها ببرنامج "نص الكلام" المذاع عبر فضائية "النهار": "صدمت فى البداية وقلت ان هذا السبب فى مشاجرتنا كثيرا، وكنت بحاول أقدر ظروفه فى وقت سنه من أجل أن أفهمه، وأحاول أن لا أغير وأعطي له مساحته علشان ميحسش أنه فوت حاجات، وهو يحترمني جدا وأنا أحترمه".

وتابعت أن هناك الكثير الذين قالوا أن علاقتهم كارثية ولن تنجح، معقبة: "أهله كانوا فى البداية لديهم علامة إستفهام، وشكلي لا يظهر أني أكبر منه، ومكنش حد يعرف وهو جمبي مش بيبان، وفى الأول كانوا قلقين قليلا، ولكن بعد ما شافوني خلاص، و99% من أهلي كانوا معترضين".

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