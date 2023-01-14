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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على عدد المرضى بأقسام المستشفى العام بمطروح والعمليات الجراحية خلال سنة

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام

 


استعرض الدكتور صبري شعبان مدير المستشفى العام بمطروح  المؤشرات الكمية والرقمية خلال العام الماضي 2022.

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وأوضح عدد أسرة الرعاية المركزة ٢٩ سرير بزيادة سرير واحد عن العام الماضي بإجمالي حالات دخول 1373 حالة بإجمالي أيام علاج 9328 يوم وبنسبة اشغال 88% .

وحدة حديثي الولادة 18 حضانة بإجمالي حالات دخول 400 حالة
عدد أيام العلاج 3102 يوم بنسبة إشغال 47% .

وحدة الغسيل الكلوي 35 ماكينة تخدم 378 مريض بإجمالي جلسات 20353 جلسة غسيل دموي.

قسم علاج الأورام :
عدد المرضى 856 مريض.
جلسات علاج كيماوي 1191 جلسة.
مرضى القسم الداخلي 93 مريض تم حجزهم بقسم الأورام.
حالات مترددة 361 حالة وحالات جديدة 315 حالة وعلاج بيولوجي 6 حالات.
مرضى يتطلب لهم علاج إشعاعي 44 مريض تم تحويلهم لمستشفيات جامعة الإسكندرية وعلاج هرموني 15 حالة.

كما جاء تردد العيادات الخارجية كالتالي:
235321 حالة علاج مجاني32076 حالة إقتصادي بمجموع 267397 حالة.

كما جاء تردد الإستقبال والطوارئ بمعدل 178504 حالة .

عدد مرضى دخول الأقسام الداخلية 26000 حالة بعدد أيام علاج 55724 يوم علاجي .

معدل أداء قسم العمليات 
٦ غرف مجهزة تعمل جميعها في آن واحد إن لزم الأمر ؛
عمليات ذات مهارة 492 حالة.
عمليات كبرى 249 حالة .
عمليات متوسطة 536 حالة.
عمليات صغرى 333 حالة
مجموع عمليات الداخلي 1610 حالة.
عمليات الطوارئ والاستقبال 1452 حالة
عمليات حالات العيادات الخارجية 13885 حالة ليبلغ مجموع عمليات المستشفى خلال عام 16951 حالة.

معدل أداء قسم العلاج الطبيعي:
عدد المرضى 6406 مريض
عدد الجلسات 21177 جلسة.

معدل أداء قسم الأشعة:
الأشعة العادية عدد الأجهزة 6
عدد الحالات 34879 فحص
موجات فوق صوتية:
عدد الاجهزة 2
عدد المرضى 13958 حالة
المناظير جهاز هضمي و جراحي:
عدد الحالات 90 حالة 
أشعة مقطعية 13161 حالة
الرنين المغناطيسي 3444 حالة
الايكو 402 حالة .
الدوبلر 376 حالة.
رسم القلب 9177 حالة.

وقد أاشاد وكيل الوزارة بمطروح على مؤشرات الأداء عن العام الماضي ٢٠٢٢ م حيث أن المستشفى العام كانت تعمل بكامل طاقتها و بفضل الدعم الذي توليه الوزارة نحو التجهيز والفرش الذي تم دعم المستشفى به في أول النصف الثاني من العام الماضي ضمن تنفيذ رؤية القيادة السياسية في إعطاء مزيد من الإهتمام بالمناطق الحدودية و تقديم نفس الخدمة المقدمة في المناطق المركزية و ضمن خطة الاستعداد لفصل الصيف ٢٠٢٢ م ؛ فقد تم دعم المستشفى بجهاز منظار جهاز هضمي علوي و سفلي و قنوات مرارية و جهاز رسم عصب و ١٠ أجهزة رسم قلب حديثة و أجهزة شفاط و باور دريل و منشار كهربائي للعمليات عدد ١٠٠ سرير كما تم فرش سكن الأطباء والتمريض و الفنيين.
كما  أشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح بمجهودات و دعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لقطاع الصحة وذلك إيماناً منه بأن أبناء مطروح يستحقون خدمة طبية لائقة ترفع عنهم مشقة وعناء السفر خارج المحافظة.

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